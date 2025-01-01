Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der leidenschaftslose Gastronom

All3MediaStaffel 3Folge 9
Folge 9: Der leidenschaftslose Gastronom

40 Min.Ab 12

In Little Rock erwartet Jermaine Burton sehnlichst Gordon Ramsays Hilfe: Nachdem der unerfahrene Restaurantbesitzer seiner Mutter zuliebe das "Southern Boulevard" eröffnet hat, bleiben nach und nach die Gäste aus. Gordon Ramsay merkt schnell, was in Jermaines Restaurant falsch läuft und unterbreitet dem Gastronomen ein folgenschweres Angebot.

