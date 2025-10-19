Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Der Krieg der Schwestern

All3MediaStaffel 3Folge 5vom 19.10.2025
Der Krieg der Schwestern

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 5: Der Krieg der Schwestern

40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Diesmal ereilt Gordon ein Hilferuf aus Manquin, Virginia. Hier befindet sich das familiengeführte Fischrestaurant "Halterman's Eatery". Die Schwestern Amber, Autumn und ihre Eltern haben alleine im Sommer einen Verlust von 40.000 US-Dollar erlitten. Die Ersparnisse aller sind aufgebraucht. Als sich der Sternekoch vor Ort einen Überblick verschaffen will, wird deutlich, dass Machtkämpfe, unterirdische hygienische Zustände und mangelnde Erfahrung zu den Hauptproblemen gehören.

