Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Restaurant kann nicht jeder

All3MediaStaffel 3Folge 7vom 19.10.2025
Restaurant kann nicht jeder

Restaurant kann nicht jederJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 7: Restaurant kann nicht jeder

40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Im Canejo Valley will Gordon Ramsay Angelika und Kirin unter die Arme greifen. Das Paar hat ohne jegliche Erfahrung in der Gastronomie beschlossen, ein Restaurant zu eröffnen. Mittlerweile besitzen die beiden jedoch nicht nur ein schlecht laufendes Lokal - auch ihre Ehe wurde durch die Zusammenarbeit in Mitleidenschaft gezogen. Kann der Starkoch hier noch helfen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen