24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 10: Eine Stadt in Not
79 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Ellicott City wurde in den letzten Jahren mehrfach von Überschwemmungen heimgesucht - die ansässigen Unternehmer sind am Boden zerstört. Nun kann nur noch einer helfen: Starkoch Gordon Ramsay reist in den Vorort von Maryland und will den Restaurantbesitzern helfen, aus der verwüsteten Hauptstraße eine blühende Restaurantmeile zu schaffen. Doch Existenzängste und ausbleibende Besucherzahlen gestalten das Vorhaben als äußerst schwierig.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.