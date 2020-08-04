4LIFECHANGERS vom 04.08.2020Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 217: 4LIFECHANGERS vom 04.08.2020
5 Min.Folge vom 04.08.2020Ab 6
Das sind die Themen: - Leben mit Herzfehler: Das sind die Herausforderungen und so bewältigt man sie. - Erste Hilfe: So reagiert man nach einem Wespenstich im Rachenraum richtig. - Ein smartes Shirt aus der Steiermark misst Vitaldaten: QUS body connect.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen