4Lifechangers: Ganze Folge vom 31.03.2020 Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 91: 4Lifechangers: Ganze Folge vom 31.03.2020
5 Min.Ab 6
Eine neue Folge 4Lifechangers, diesmal mit folgenden Themen: Ein steirisches StartUp bringt psychologische Hilfe vom Profi ins Internet. Drei Tipps: Das kann man tun, wenn man sich den Rücken verrissen hat. Und: Innovation der Woche: Smarte Hörgeräte können mittlerweile weit mehr, als wir von Hörgeräten gewohnt sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen