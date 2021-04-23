4Lifechangers vom 27.04.2021Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 113: 4Lifechangers vom 27.04.2021
5 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 6
Die Themen: - Superfood: Gojibeere und Sanddorn im Check - Rückenübungen im Sitzen: kleine Entlastung für den Alltag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen