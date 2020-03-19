Wie schaffe ich es, die lange Zeit Zuhause zu überstehen? Jetzt kostenlos streamen
Folge 78: Wie schaffe ich es, die lange Zeit Zuhause zu überstehen?
2 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 6
Das Coronavirus stellt uns alle vor viele ungeahnte Herausforderungen. Die klinische Psychologin Kerstin Jäger gibt Tipps, wie man den Alltag am besten meistert und dabei auf seine psychische Gesundheit achtet. Eine Struktur für den Alltag schafft Sicherheit und verhindert, dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt.
