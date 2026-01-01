4LIFECHANGERS: Ganze Folge vom 14.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 105: 4LIFECHANGERS: Ganze Folge vom 14.04.2020
5 Min.Ab 6
Im Fokus: Wie sich Nachbarn während der Coronakrise gegenseitig gesund und sicher halten. Wie setze ich einen Notruf richtig ab? Die wichtigsten Schritte kompakt zusammengefasst. Vielen von uns fehlt gerade etwas Bewegung. Pilates kann helfen.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen