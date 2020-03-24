4Lifechangers: Ganze Folge vom 24.03.2020 Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 84: 4Lifechangers: Ganze Folge vom 24.03.2020
5 Min.Folge vom 24.03.2020Ab 6
Die ganze Folge 4Lifechangers, mit diesen Themen: Blutspenden kann leben retten: so geht's! Kompakt erklärt: Warum sind wir gegen Pollen allergisch und was können wir dagegen tun? Ein Experte klärt auf. Erste Hilfe ist wichtig, unser Wissen darüber aber oft nicht mehr ganz frisch. Eine Auffrischung des Basiswissens.
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4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen