4LIFECHANGERS vom 21.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 112: 4LIFECHANGERS vom 21.04.2020
5 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 6
Fake News rund um das Coronavirus: Wir geben Tipps wie Sie solche Falschmeldungen erkennen können. Diabetiker haben ein größeres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Was bedeutet das und wie kann man damit im Alltag umgehen? Wir klären auf!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen