Folge 57: 4LIFECHANGERS vom 02.03.2021
Die Themen: - Intuitives Essen statt emotionalem Essen: So kann man das eigene Verhältnis zu Essen wieder ins Lot bringen. - Wie viel Vitamin D brauchen und bekommen wir? Ein Faktencheck.
