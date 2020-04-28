4LIFECHANGERS vom 28.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 119: 4LIFECHANGERS vom 28.04.2020
5 Min.Folge vom 28.04.2020Ab 6
Cochlea-Implantate geben Gehörlosen ihre Hörfähigkeit zurück. Betroffene im Gespräch. Kompakt erklärt: So funktioniert die stabile Seitenlage. Und es gibt wieder eine Pilatesübung für daheim: dieses Mal widmen wir uns dem Bauch. weitere Infos hier: www.zentrum-hoeren.at
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen