Folge 71: 4LIFECHANGERS vom 16.03.2021
5 Min.Ab 6
Die Themen: - Mehr Trainingsmotivation dank digitaler Helfer? Ein Smartwatch-Test beim Training. - Lifechanger der Woche: Der Leiter einer Sebsthilfegruppe für Menschen mit Depression erklärt seine Mission.
