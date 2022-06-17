4Lifechangers vom 21.06.2022Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 168: 4Lifechangers vom 21.06.2022
5 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 6
- Gesund und trotzdem zum Arzt: Der jährliche Gesunden-Check im Test - Über Tabuthemen sprechen: Inkontinenz wird häufig verschwiegen, ist allerdings mittlerweile gut behandelbar.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen