7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 1: Der erste Button
36 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Romi und Adrian starten als erstes Couple in die Box. Zwischen Altersfrage, ersten Challenges und vorsichtigem Kennenlernen zeigt sich schnell, ob hier wirklich ein Match entstehen kann. Dann bringen Briefe neuer Singles alles durcheinander. Romi muss entscheiden: bleibt sie bei Adrian oder drückt sie den Button?
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7 TAGE DATE IN DER BOX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH