Beziehung oder KontaktverbotJetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 9: Beziehung oder Kontaktverbot
42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Melissa lässt Yannick gehen, damit er seine offene Frage mit Adriana klären kann. Als Adriana in die Box kommt, ist die Anziehung sofort spürbar: Blicke, Nähe, Küsse. Doch nach 24 Stunden wartet die finale Entscheidung: Beziehung oder Kontaktverbot?
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7 TAGE DATE IN DER BOX
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH