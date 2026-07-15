Behind the Scenes: Teil 2 - Was ihr nicht gesehen habtJetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 8: Behind the Scenes: Teil 2 - Was ihr nicht gesehen habt
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Während die Singles in der Box um Nähe, Zweifel und Entscheidungen kämpfen, geht der Dreh hinter den Kulissen weiter. Das Team bereitet Challenges vor, baut Bestrafungen auf, organisiert Requisiten und reagiert auf alles, was im Experiment plötzlich passiert. Zwischen Regie, Set, Chaos und kleinen Momenten abseits der Box zeigt diese Folge, was alles im Hintergrund passiert.
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7 TAGE DATE IN DER BOX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH