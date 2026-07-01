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7 TAGE DATE IN DER BOX

Wenn Gott will

JoynStaffel 1Folge 2vom 01.07.2026
Wenn Gott will

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Folge 2: Wenn Gott will

47 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Yannick zieht in die Box und bringt sofort neuen Schwung in Romis Experiment. Doch ein unbedachter Catfish-Kommentar sorgt für den ersten emotionalen Knick. Als Fotos neuer Singles auftauchen, stehen Romi und Yannick vor einer Richtungsentscheidung: Wer bleibt, wer geht und wer verpasst vielleicht sein perfektes Match?

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