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7 TAGE DATE IN DER BOX

Reunion - Das große Wiedersehen

JoynStaffel 1Folge 10vom 19.07.2026
Reunion - Das große Wiedersehen

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Folge 10: Reunion - Das große Wiedersehen

59 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Nach sieben Tagen in der Box treffen die Teilnehmer wieder aufeinander. Zum ersten Mal blicken sie gemeinsam zurück auf die Momente, die ihre Zeit im Experiment geprägt haben: erste Funken, verletzte Gefühle, harte Button-Entscheidungen und die Frage, was nach der Box geblieben ist. Alte Szenen sorgen für neue Reaktionen, offene Fragen kommen zurück und für Yannick wird das Wiedersehen emotionaler, als erwartet.

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