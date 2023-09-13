Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab Hof

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 13.09.2023
15 Min.Folge vom 13.09.2023

Das Problem bei der Direktvermarktung von Fisch? Die Haltbarkeit. Mit dem Haubenkoch Mike Nährer wollen Julia und Simon daher ein veredeltes Produkt aus ihrem Wels kreieren.

