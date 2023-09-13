Anzeige I Schritt 2: Das ProduktJetzt kostenlos streamen
Ab Hof
Folge 2: Anzeige I Schritt 2: Das Produkt
15 Min.Folge vom 13.09.2023
Das Problem bei der Direktvermarktung von Fisch? Die Haltbarkeit. Mit dem Haubenkoch Mike Nährer wollen Julia und Simon daher ein veredeltes Produkt aus ihrem Wels kreieren.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH