Anzeige I Schritt 7: Der VertriebJetzt kostenlos streamen
Ab Hof
Folge 7: Anzeige I Schritt 7: Der Vertrieb
16 Min.Folge vom 13.09.2023
Viele Landwirtinnen und Landwirte tun sich richtig schwer bei Vertrieb und Preisgestaltung – darum besuchen Julia und Simon wieder ihre Vertriebsexperten und fragen nach.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ab Hof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH