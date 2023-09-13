Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ab Hof

Anzeige I Schritt 7: Der Vertrieb

Joyn ATStaffel 1Folge 7vom 13.09.2023
Anzeige I Schritt 7: Der Vertrieb

Anzeige I Schritt 7: Der VertriebJetzt kostenlos streamen

Ab Hof

Folge 7: Anzeige I Schritt 7: Der Vertrieb

16 Min.Folge vom 13.09.2023

Viele Landwirtinnen und Landwirte tun sich richtig schwer bei Vertrieb und Preisgestaltung – darum besuchen Julia und Simon wieder ihre Vertriebsexperten und fragen nach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ab Hof
Joyn AT
Ab Hof

Ab Hof

Alle 1 Staffeln und Folgen