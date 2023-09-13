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Ab Hof
Folge 1: Anzeige I Schritt 1: Die Vorstellung
15 Min.Folge vom 13.09.2023
Was braucht man für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau einer Direktvermarktung? Richtig: Einen Landwirt, der sie umsetzt. Coach Julia besucht dazu Simon Kaiblinger.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Hektar Media GmbH