Anzeige I Schritt 3: Die MarktanalyseJetzt kostenlos streamen
Ab Hof
Folge 3: Anzeige I Schritt 3: Die Marktanalyse
15 Min.Folge vom 13.09.2023
Wer kauft eigentlich Fisch im Glas? Diese Frage stellen Julia und Simon den beiden Vertriebsexperten Lukas Renz und Michael Hameseder und starten gleich eine eigene Marktanalyse.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ab Hof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:REPORTAGE
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH