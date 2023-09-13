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Ab Hof
Folge 9: Anzeige I Schritt 9: Social Media & Marketing
16 Min.Folge vom 13.09.2023
Was bringt das beste Produkt, wenn niemand davon weiß? Darum wollen Simon und Julia mit Social Media und anderen Werbe- und Marketingmaßnahmen für Aufmerksamkeit sorgen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Hektar Media GmbH