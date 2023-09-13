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Ab Hof
Folge 6: Anzeige I Schritt 6: Das Packaging
15 Min.Folge vom 13.09.2023
Nachdem das Logo und Design stehen, geht es nun ans Einmachen des eingemachten Fisches – also um die Verpackung. Worauf muss man beim perfekten Packaging achten?
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Hektar Media GmbH