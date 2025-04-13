Der DIY-Asado-Grill für 500€ statt 2.500$Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.04.2025: Der DIY-Asado-Grill für 500€ statt 2.500$
Folge vom 13.04.2025
Moderator Tommy Scheel und Grillweltmeister Klaus Breinig wagen sich an ein spektakuläres DIY-Projekt: Können sie einen professionellen Asado-Grill für 2.500 Dollar mit Baumarkt-Materialien für unter 500 Euro nachbauen? Die beiden tauchen ein in die Welt des argentinischen Grillens, wo Fleisch stundenlang über offenem Feuer gart und dabei unvergleichlich zart und aromatisch wird. Tommy und Klaus lernen die richtige Fleischauswahl sowie die Bedeutung von "Second Cuts".
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins