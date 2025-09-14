Schnäppchen-OP: Alte Technik, neuer GlanzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.09.2025: Schnäppchen-OP: Alte Technik, neuer Glanz
92 Min. Folge vom 14.09.2025 Ab 12
Defekte Technik zum Schnäppchenpreis wiederbeleben? Gar kein Problem! Eine kaputte PlayStation 4 Pro und betagte Hifi-Geräte können mit ein bisschen Know-how und Sachverstand wieder zu neuem Leben erweckt werden! Und dabei spart man noch richtig viel Geld.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins