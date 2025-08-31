Fass-Dusche und Fass-Stehbiertisch DIY in nur vier Tagen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.08.2025: Fass-Dusche und Fass-Stehbiertisch DIY in nur vier Tagen?
89 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
In nur vier Tagen wollen Marcel und Jürgen, ein Vater-Sohn-Duo, zwei DIY-Projekte umsetzen: einen hochfahrbaren Stehtisch und eine runde Gartendusche in Fass-Optik, alles im Rahmen eines 1000 Euro-Budgets. Ob Zeit und Geld reichen, um ihre kreativen Bau-Ideen in die Realität umzusetzen?
