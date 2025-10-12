Ferienwohnung to go: Rudi baut einen FaltcaravanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.10.2025: Ferienwohnung to go: Rudi baut einen Faltcaravan
91 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Faltcaravane sind die Transformer auf dem Campingplatz. Einfach aufklappen und zack - da steht sie: die Ferienwohnung to go! Doch lässt sich der Faltwohnwagen für 3.500 Euro in nur sieben Tagen auch selbst bauen? Für Schrauber-Legende Rudi wird das Projekt zur echten Zerreißprobe.
