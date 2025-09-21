Der Blockhaus-Bausatz: Das Haus zum selbst bauenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.09.2025: Der Blockhaus-Bausatz: Das Haus zum selbst bauen
91 Min.Folge vom 21.09.2025
Holz hat eine höhere Wärme- und Kältedämmung als Stein oder Beton und ist damit ein perfektes Baumaterial. Das finden auch Sven und Maike und entscheiden sich für ein Holzblockhaus. Aber: Aufbauen müssen sie es selbst- und das aus über 1.000 Einzelteilen.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins