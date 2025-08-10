Judith reist: Mit dem Zug durch Japan – Das schnellste Bahnsystem der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.08.2025: Judith reist: Mit dem Zug durch Japan – Das schnellste Bahnsystem der Welt
95 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Tempel, Technik, Thermalquellen – und das alles per Zug: Reporterin Judith reist einmal quer durch Japan, ausschließlich auf Schienen. Ihre Mission: herausfinden, ob das japanische Zugsystem wirklich so schnell, pünktlich und komfortabel ist wie sein Ruf!
