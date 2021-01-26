Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Grillsaison läuft für Food-Experten und Grill-Influencer David Nöcker 365 Tage im Jahr. Für die kalte Jahreszeit hat er sich ein perfektes Wintermenü überlegt: Als Vorspeise gibt es gegrillte Hackfleischbällchen vom Hirsch mit Schwarzwälder Schinken. Als Hauptgericht macht David butterzarte Schweinerippchen, in Kirschsud gedämpft, mit Mandeln on Top. Und zum Dessert legt er Toaströllchen mit einer Apfelmus-Mascarponecreme-Füllung auf den Rost. Und: JKNK Flammkuchen

