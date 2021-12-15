Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Sparfuchs: China Kinderspielzeug

Kabel Eins
Folge vom 15.12.2021
Thema u. a.: Sparfuchs: China Kinderspielzeug

Folge vom 15.12.2021: Thema u. a.: Sparfuchs: China Kinderspielzeug

38 Min.
Ab 12

Paw Patrol Schiff, Peppa Wutz Haus, Barbie Frisier-Set, Lego Technik Rennauto, Monopoly Brettspiel - fünf Kinderspielzeuge, die dieses Jahr bei vielen auch unter dem Weihnachtsbaum landen könnten. In Chinashops wie Aliexpress, Wish oder Joom gibt's die günstiger. Aber was bekommt man für sein Geld? Sparfuchs Daniel Güldner kauft ein und vergleicht China vs. Deutschland. Und: Geschenke verpacken leicht gemacht - Hacks aus dem Netz / Weihnachtsklassiker neu interpretiert

