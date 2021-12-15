Thema u. a.: Sparfuchs: China KinderspielzeugJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.12.2021: Thema u. a.: Sparfuchs: China Kinderspielzeug
38 Min. Folge vom 15.12.2021 Ab 12
Paw Patrol Schiff, Peppa Wutz Haus, Barbie Frisier-Set, Lego Technik Rennauto, Monopoly Brettspiel - fünf Kinderspielzeuge, die dieses Jahr bei vielen auch unter dem Weihnachtsbaum landen könnten. In Chinashops wie Aliexpress, Wish oder Joom gibt's die günstiger. Aber was bekommt man für sein Geld? Sparfuchs Daniel Güldner kauft ein und vergleicht China vs. Deutschland. Und: Geschenke verpacken leicht gemacht - Hacks aus dem Netz / Weihnachtsklassiker neu interpretiert
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins