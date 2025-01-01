Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: HuG Waffeln
43 Min.Ab 12
Waffeln sind voll im Trend - von süß bis herzhaft! Das ist genau das richtige für Chefkoch Achim Müller aus Berlin. Deshalb testet er heute wieder lustig-skurrile Hacks aus dem Netz und mehr oder weniger nützliche Gadgets rund um Waffeleisen und Co. Zudem verrät er dabei, wie die Waffeln seiner Kindheit geschmeckt haben. Und: Kampf um die Bäckerkrone: DM der Bäckerjugend
