Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.11.2021: Thema u. a.: Dings Bums-Kochen mit Semi
43 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
Quiche Lorraine, Geflügelsalat oder Toast Hawaii - alles alte Klassiker, die heute keiner mehr auf der Speisekarte sehen will, oder?! Stimmt ja gar nicht - behauptet Chefkoch Semi Hassine: Man muss diese Retro-Rezepte nur modern interpretieren. Wie das geht, zeigt er heute. Der Clou: Eine knallharte Jury bewertet seine Gerichte ... nämlich Kids. Und die sind bekanntlich nicht die einfachsten Gäste. Ob seine Gerichte gut ankommen? Und: GoG Sauerkrautsuppe
