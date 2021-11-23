Thema u. a.: Der Hauptstadt-LachsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.11.2021: Thema u. a.: Der Hauptstadt-Lachs
43 Min.Folge vom 23.11.2021Ab 12
Mitten in Berlin-Neukölln auf einem Gewerbehinterhof befindet sich die Lachsräucherei von Beba Ziegler. Die Inhaberin ist davon überzeugt, dass es bei ihr den besten Räucherlachs überhaupt gibt. Ob das stimmt? "Abenteuer Leben" begleitet den Herstellungsprozess und erfährt, auf welche Kniffe und Tricks es beim Räucherlachs ankommt.
