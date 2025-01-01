Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Möbel aus Plastikmüll
42 Min.Ab 12
Der Kampf gegen die Plastikverschmutzung der Gewässer bringt immer wieder die eine oder andere kreative Idee hervor - so wie diese: Aus PET-Flaschen, die aus den Amsterdamer Grachten gefischt werden, entstehen stylische Büromöbel. "Abenteuer Leben" ist beim Plastikangeln dabei und zeigt zudem den Weg der ungewöhnlichen Möbel. Und: JKNK Zürcher Geschnetzeltes
