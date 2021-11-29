Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.11.2021: Thema u. a.: Top Start-ups
43 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 12
Ziegenmilch und High-Heels haben keine Gemeinsamkeit? Haben sie sehr wohl! Beide dienen als Inspirationsquelle von zwei aufstrebenden deutschen Start-ups. Was diese Unternehmen genau anbieten und wer hinter ihnen steckt, hat "Abenteuer Leben" herausgefunden. Und: Skurriler Aberglaube - Kulinarik.
