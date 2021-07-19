Thema u. a.: Echtzeitkochen WindbeutelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.07.2021: Thema u. a.: Echtzeitkochen Windbeutel
42 Min.Folge vom 19.07.2021Ab 12
Der Speed-Koch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe: Diesmal stehen Windbeutel auf dem Programm. Gelingt ihm es, den süßen Leckerbissen in nur zehn Minuten zuzubereiten? Und: Gaumenschmaus oder Gaumengraus: Brathähnchen-Calzone.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins