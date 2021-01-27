Erntefrisch auf den Tisch - im Januar: KohlJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.01.2021: Erntefrisch auf den Tisch - im Januar: Kohl
43 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12
Der Weißkohl ist die beliebteste Kohlsorte der Deutschen. Für "Abenteuer Leben"-Koch Achim Müller ist der Weißkohl außerdem der Gemüse-Star des Monats Januar. Deshalb zaubert er heute einen deftigen Schmorkohl-Eintopf. Und: Der beliebteste Burger Deutschlands
