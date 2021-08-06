Thema u. a.: Urlaub für den Gaumen: SpanienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.08.2021: Thema u. a.: Urlaub für den Gaumen: Spanien
43 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12
Die Katalanin Nuria Roig de Puig kocht heute gemeinsam mit ihrem Kinderfreund Christian Köstlichkeiten aus ihrer Heimat Spanien und zeigt dabei, wie Aioli, Tortilla de patatas, frittierte Auberginen, Chorizo und Paella auch ganz einfach zuhause gelingen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins