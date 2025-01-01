Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: DIY-Bierpong-Tisch
42 Min.Ab 12
Das Partyspiel Bierpong ist längst kein Geheimtipp mehr. Doch die ursprünglichen Tapeziertische mit bunten Mustern sind fast ausschließlich im Internet zu bekommen und haben ihren Preis. Deshalb haben es sich Nick und Superheimwerker Tommo zur Aufgabe gemacht, den Tisch in Eigenregie zu bauen. Gelingt und lohnt sich das Projekt am Ende auch finanziell?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins