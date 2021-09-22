Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Hier speist die Politik

Kabel Eins
Thema u. a.: Hier speist die Politik

Thema u. a.: Hier speist die PolitikJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.09.2021: Thema u. a.: Hier speist die Politik

43 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12

Helmut Kohl aß am liebsten Saumagen, Gerhard Schröder liebt noch immer Currywurst und Angela Merkel schlemmt gern Kartoffelsuppe: Gerade im Wahlkampf betonen Politiker gern, wie bodenständig ihre kulinarischen Vorlieben sind. Als Leibspeise nennen sie meist die Hausmannskost ihrer Herkunftsregion. Aber stimmt das wirklich? Reporter Alex begibt sich im Berliner Regierungsviertel auf Spurensuche und findet heraus, wo deutsche Politiker am liebsten speisen.

