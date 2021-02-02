Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tipps und Tricks für das Indoor-Grillen

Kabel EinsFolge vom 02.02.2021
Tipps und Tricks für das Indoor-Grillen

Tipps und Tricks für das Indoor-GrillenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.02.2021: Tipps und Tricks für das Indoor-Grillen

42 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12

Die Grill-Profis Axel Kähne und Markus Mizgalski wollen herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, in den eigenen vier Wänden zu grillen. Dafür kommen handelsübliche Geräte wie das Raclettegerät und der heiße Stein sowie selbstgebastelte Konstruktionen zum Einsatz. Welche Methode funktioniert? Und: Achims Küchentricks: Eintöpfe und Suppen

Alle verfügbaren Folgen