Folge vom 02.02.2021: Tipps und Tricks für das Indoor-Grillen
42 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12
Die Grill-Profis Axel Kähne und Markus Mizgalski wollen herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, in den eigenen vier Wänden zu grillen. Dafür kommen handelsübliche Geräte wie das Raclettegerät und der heiße Stein sowie selbstgebastelte Konstruktionen zum Einsatz. Welche Methode funktioniert? Und: Achims Küchentricks: Eintöpfe und Suppen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
