Thema u. a.: Der teuerste Burger der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Der teuerste Burger der Welt
42 Min.Ab 12
Der Weltrekord-Burger "Golden Boy" besteht aus purem Gold, luxuriösem Katzen-Kaffee sowie dem teuersten Fleisch der Welt und kostet ganze 5.000 Euro. Doch ist das gerechtfertigt? "Abenteuer Leben" hat den Luxus-Burger bestellt und probiert. Und: Lieblingsdesserts mit dem Exotenmüller
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins