Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.10.2021: Thema u. a.: Top 5 Dinge, die die Welt braucht - Alltag
Folge vom 15.10.2021
"Abenteuer Leben" testet Gadgets, die in anderen Ländern massenhaft 5 Sterne Bewertungen absahnen und echte Verkaufsschlager im Netz sind. Doch was hat es mit einem Shouting Jar oder einem soundsensitiven Shirt auf sich? Und: Achims Küchentricks - Huhn
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins