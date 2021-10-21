Thema u. a.: Supermarkt-Lieferdienste im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.10.2021: Thema u. a.: Supermarkt-Lieferdienste im Test
42 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12
Dirk Hoffmann und Julia Dachs nehmen Supermarkt-Bringdienste ganz genau unter die Lupe. Wo geht es am schnellsten? Wer bietet das größte Schnäppchen? Und halten die Geschäfte wirklich das, was sie versprechen? Außerdem: Imbissbudencheck Wien
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins