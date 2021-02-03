Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Unsere Top Tapas-Trends

Kabel EinsFolge vom 03.02.2021
Unsere Top Tapas-Trends

Unsere Top Tapas-TrendsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.02.2021: Unsere Top Tapas-Trends

42 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12

In München soll es angeblich die besten Tapas außerhalb Spaniens geben. Im Internet sind die Gäste voll des Lobes. Das Skurrile: In der Küche steht kein Spanier, sondern der Franzose Laurent Pigeau. Sein Chef schwört auf ihn. Aber wie gut sind seine Tapas wirklich? Was sind die angesagten Tapas-Trends und welche Tipps und Tricks zum Nachkochen gibt es für zuhause?

Alle verfügbaren Folgen