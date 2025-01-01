Thema u. a.: Berliner BüffelmozzarellaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Berliner Büffelmozzarella
43 Min.Ab 12
Wer sagt, dass echter Büffelmozzarella immer aus Italien kommen muss? Ein Italiener aus Berlin stellt mitten in der Hauptstadt die beliebte Käse-Delikatesse her. Doch wie schafft es Marcello Calenda, dass Qualität und Preis bei ihm stimmen? "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs hat das herausgefunden.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
